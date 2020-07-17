Афины , , 22:23 — REGNUM Тест на коронавирус в Греции дал положительный результат ещё у 25 человек, один пациент с COVID-19 в республике скончался, сообщили 17 июля в минздраве страны.

Таким образом, количество зарегистрированных в Греции случаев заражения коронавирусом достигло 3964, летальных исходов на данный момент 194.

Летальность среди пациентов с COVID-19 в Греции 4,89% — она снизилась за сутки на одну сотую процента. 2396 человек в республике продолжают лечение от коронавирусной инфекции.

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