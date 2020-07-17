Бразилиа, , 22:21 — REGNUM Бразилия вышла на плато по коронавирусу, заявила директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

«Количество случаев (заражения коронавирусом) стабилизировалось, но они не сокращаются на ежедневной основе. Бразилия только в середине», — сказал на брифинге в Женеве Райан.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, общее количество выявленных в Бразилии случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч и превысило 2 млн

От COVID-19 за последние сутки в стране скончались 1322 пациента, суммарное количество летальных исходов увеличилось до 76 688.

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