Кострома, , 22:09 — REGNUM В 19 часов 17 минут на железнодорожный вокзал в Костроме прибыла первая «Ласточка» — скоростной электропоезд из Москвы. Важнейшее логистическое событие в регионе, несмотря на ветреную и дождливую погоду провели торжественно — с духовым оркестром и большим количеством медийщиков.

Первая «Ласточка» прибывает на железнодорожный вокзал Костромы Наталья Диева © ИА REGNUM

«Ласточку» встречали с духовым оркестром Наталья Диева © ИА REGNUM

О необходимости запуска скоростного электропоезда между Москвой и Костромой в области говорили более 10 лет, но воплощению планов в жизнь мешали вопросы окупаемости проекта и удалённость областного центра от основой линии Транссибирской магистрали.

Прибытие «Ласточки» Наталья Диева © ИА REGNUM

Достичь консенсуса с ОАО «РЖД», по словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, удалось при содействии премьер-министра Михаила Мишустина.

«Для нас очень важно, что костромичи и гости нашей области смогут за четыре часа спокойно доехать до столицы. Мы хоть и находимся всего в 350 километрах от Москвы, но дорога была очень сложной, некомфортной. Приходилось ехать либо на ночном поезде, который приходит в пять утра, либо на автомобиле. Из-за пробок дорога могла растягиваться на семь-восемь часов. Уверен, поток туристов значительно вырастет, повысится и деловая активность костромского бизнеса» — сказал на встрече с журналистами 17 июля Сергей Ситников.

Выступление губернатора Сергея Ситникова Наталья Диева © ИА REGNUM

По мнению главы Ростуризма Зарины Догоузовой, запуск «Ласточек» позволит увеличить турпоток в Костромскую область в 1,5−2 раза:

«Запуск поезда «Ласточка» — большое событие для туризма, ведь без удобной транспортной инфраструктуры невозможно комфортное путешествие. Теперь у москвичей и гостей столицы появилась возможность отправиться в Костромскую область на современном поезде. Я уверена, что Костромская область станет еще более доступной и популярной. Раза в полтора-два может вырасти турпоток», — сказала Зарина Догузова.

Первые пассажиры «Ласточки» Наталья Диева © ИА REGNUM

Встречающие пассажиров первого скоростного поезда «Ласточка» Наталья Диева © ИА REGNUM

«Ласточки» No 716/715 будут курсировать между Москвой и Костромой ежедневно. Вместимость электропоезда составляет 340 мест. Стоимость билета в один конец составляет от 799 руб. в зависимости от класса обслуживания. В дальнейшем количество пар «Ласточек» увеличится.

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