Москва, 17 июля 2020, 22:20 — REGNUM Если данные об иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей верны, вводить режим самоизоляции было не целесообразно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ).
«Если допущено заболевание более половины жителей, то зачем нужен был режим? Зачем он нужен-то был? Зачем экономику останавливали, терпели экономические убытки?» — задался вопросом депутат.
Ступин отметил, что из-за остановки экономики многие люди не получали зарплату. При этом бюджет Москвы может недополучить 600 млрд рублей.
«Получается, если бы не вводили ограничений, то столько бы людей переболело. Сказали бы в рекомендательном порядке, что лучше сидеть дома. И те, кто могли — остались бы дома. А так складывается впечатление, что это было непродуманно, хаотично, без серьезных исследований. Либо это было сделано, чтобы ограничить свободу граждан, установить слежку путем видеокамер, пропусков», — сказал Ступин.
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