Москва, , 22:20 — REGNUM Если данные об иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей верны, вводить режим самоизоляции было не целесообразно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ).

Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«Если допущено заболевание более половины жителей, то зачем нужен был режим? Зачем он нужен-то был? Зачем экономику останавливали, терпели экономические убытки?» — задался вопросом депутат.

Ступин отметил, что из-за остановки экономики многие люди не получали зарплату. При этом бюджет Москвы может недополучить 600 млрд рублей.

«Получается, если бы не вводили ограничений, то столько бы людей переболело. Сказали бы в рекомендательном порядке, что лучше сидеть дома. И те, кто могли — остались бы дома. А так складывается впечатление, что это было непродуманно, хаотично, без серьезных исследований. Либо это было сделано, чтобы ограничить свободу граждан, установить слежку путем видеокамер, пропусков», — сказал Ступин.

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