Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Разработчики игры Deathground в жанре survival-horror (выживание в атмосфере фильма ужасов) выложили в сеть первое видео с демонстрацией игрового процесса. Ролик был выложен 17 июля на YouTube-канале студии Jaw Drop Games.

Ранее геймеры отметили её сходство с другой популярной игрой — Alien Isolation. Перед игроками будет стоять задача выжить, не попав в зубы к динозаврам.

Ранее разработчики отметили, что в Deathground будет однопользовательский режим, однако она в значительной степени будет ориентирована на многопользовательскую игру, в которой геймерам нужно будет добраться до точки эвакуации.

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