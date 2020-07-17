Денвер, США, , 22:01 — REGNUM Первый за пять лет случай заражения бубонной чумой выявлен в американском штате Колорадо, передаёт 17 июля Fox News.

Заражённый чумой успешно прошёл лечение. Микроб передался ему, как предполагают врачи, от белки.

По словам Дженнифер Хаус, главный ветеринар управления здравоохранения Колорадо, бубонная чума впервые была выявлена в штате у грызунов 80 лет назад.

За полтора десятка лет в штате бубонной чумой переболел 21 человек.

Напомним, бубонную чуму вызывает бактерия Yersinia pestis, переносимая блохами, которые паразитируют на крысах и других грызунах. Инфекция может передаваться людям.

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