Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Поклонники игры Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain выпустили модификцию (мод), которая улучшает графику в игре Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Об этом 17 июля сообщил портал DSOGaming.

Дополнение получило название Metal Gear Solid 5 Beyond Ultra Settings Mod. Оно повышает уровень детализации, увеличивает дальность прорисовки, а также улучшает качество удалённых теней. Разработкой модификации занимались пользователи портала Nexus Mods TheSleepwalker и frofoo, все желающие могут скачать её на странице проекта.

Релиз Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain состоялся 1 сентября 2015 года, её разработкой занималась студия Хидео Кодзимы Kojima Productions. На поздних этапах разработки у геймдизайнера возник конфликт с издателем Konami, результатом которого стал уход Кодзимы из компании.

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