Варшава, , 21:44 — REGNUM Сооснователь польской студии People Can Fly Адриан Чмиларц выложил в сеть видео с геймплеем (игровым процессом) отменённой игры Come Midnight. Ролик был опубликован 16 июля на его YouTube-канале.

People Can Fly разрабатывала Come Midnight в 2005—2006 годах. Чмиларц отметил, что в 2005 году графика игры была на высоком уровне. Он также написал, что в видео показана демонстрационная версия, которую разработчики не планировали показывать публике.

Come Midnight должна была стать приключенческой игрой, в которой, как отметил портал DSOGaming, смешались миры писателей Рэймонда Чандлера и Говарда Лавкрафта. В центре повествования должен был находиться детектив, имеющий способность общаться с мёртвыми.

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