Белград, , 21:39 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Сербии превысило 20 тысяч, летальных исходов — больше четырёх с половиной сотен, сообщили 17 июля в минздраве страны.

За последние сутки в Сербии положительные результаты дали тесты на коронавирус у 392 человек, общее число инфицированных составило в итоге 20 109.

Летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки было зарегистрировано десять, а их количество за всё время пандемии составило 452.

Летальность находится на уровне 2,25%. Лечение в Сербии продолжают 5610 человек с диагнозом COVID-19, выздоровели 14 047 жителей страны.

За месяц в Сербии зарегистрировано 7683 случая COVID-19 и 196 летальных исходов. Республика находится в мире на 59-м месте по числу заражений.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич: новая вспышка COVID-19 последовала за протестами в Сербии