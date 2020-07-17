Екатеринбург, , 21:39 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал подходы Свердловской области к организации системы медицинской помощи онкобольным передовыми в масштабах всей страны. Об этом глава Минздрава заявил 17 июля на площадке Свердловского областного онкологического диспансера, где вместе с губернатором Евгением Куйвашевым осмотрел Центр лучевой терапии и Референсный центр лучевой диагностики.

В Свердловской области в настоящее время создается Центр ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Частью этого проекта стал Центр лучевой терапии — совместный проект Свердловского онкодиспансера и «МедИнвестГрупп». Центр может принимать более 1,8 тысячи пациентов в год. Благодаря оснащению самой современной радиотерапевтической техникой, отделение станет ведущим не только в УрФО, но и в стране.

Еще один объект, созданный на площадке онкодиспансера и запущенный в работу, — Референсный центр лучевой диагностики, чья работа является серьезным шагом на пути к выполнению целей нацпроекта «Здравоохранения в Свердловской области. Референс-центр — это единое клинико-диагностическое информационное пространство, в котором объединены знания врачей-рентгенологов всего региона. Современное оборудование позволит врачам анализировать и обрабатывать 200 тысяч исследований, проводить 15 тысяч телемедицинских консультаций и до 5 тысяч курсов дистанционного обучения для специалистов-рентгенологов. Все это значительно повысит доступность и качество диагностики, выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях и поможет спасать жизни людей.

«Свердловский областной онкологический диспансер в целом имеет очень передовые подходы в стране по формированию помощи. То, что мы сегодня видели — лучевую терапию, в том числе использование рентгенэндоваскулярных вмешательств для определенных категорий пациентов — это еще один большой шаг к современному оказанию медицинской помощи», — сказал Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава России, еще один важный блок работы, проводимой в Свердловской области, — это формирование регистра онкологических пациентов, позволяющего отслеживать больных в системе и своевременно обеспечивать их лечением.

«Государство направило 200 миллиардов рублей на химиотерапию, и своевременное получение лечения — это тоже еще один ресурс, который позволяет науке двигаться быстрее. И опыт Свердловской области сегодня перешел в федеральный формат. В стране создана вертикально интегрированная информационная система по онкологии, в которую будут загружаться все данные по пациентам, она начинает внедряться на территории Российской Федерации. Это формирование нового подхода. И вот ряд идей, они зародились прямо в этом центре и нашли реализацию в федеральных проектах», — сказал министр.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, Центр ядерной медицины позволит вывести на качественно новый уровень оказание помощи уральцам.

«Очень рад, что Михаил Альбертович [Мурашко] сегодня ознакомился с нашими планами, мне самому было интересно услышать его мнение. Конечно, это огромная помощь и подспорье нашему медицинском учреждению в лечении, а самое главное — в диагностике таких сложных заболеваний, как онкологические, и это для нас очень важно», — сказал глава региона.