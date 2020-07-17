Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Популярная игра Worms Armageddon, релиз которой состоялся в 1999 года, получила обновление. Студия Team 17 выложила анонсирующий трейлер 17 июля на своём YouTube-канале.

«Прошёл 21 год, а они всё ещё сражаются!», — написали разработчики в комментарии к видео. Версия игры 3.8 получила множество исправлений ошибок и изменений игрового процесса.

Кроме того, создатели игры сделали её частью некоторые популярные модификации (моды), в частности, RubberWorm. В результате Worms Armageddon получила 70 различных настроек.

Ранее Team 17 анонсировала новую игру серии Worms Rumble. Это первая игра франшизы, которая выполнена в жанре шутера (игра в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия).

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