Москва, , 21:11 — REGNUM В редакцию ИА REGNUM поступило заявление Лазаревского клуба в связи с обострением ситуации между Арменией и Азербайджаном, которые мы приводим полностью.

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«Международный российско-армянский «Лазаревский клуб» с обеспокоенностью следит за развитием событий вокруг вспышки конфликта между Арменией с Азербайджаном. Мы скорбим обо всех жертвах противостояния.

Безусловно, у инцидента на границе есть глубинные причины, формирующие поведение сторон. Враждебные отношения, уходящие своими корнями в историю, распад Российской Империи и Советского Союза, Сумгаитский погром и войну в Нагорном Карабахе, принесшую одним победу, а другим — стремление к реваншу, блокаду Армении и отсутствие прогресса в урегулировании карабахского конфликта, — всё это, вместе взятое и помноженное на попытки турецкого вмешательства в дела Кавказа, создает постоянную угрозу для мира в регионе.

Азербайджан наращивает военный бюджет и воинственную риторику, что совсем не безопасно, как показало нарушение им режима прекращения огня в апреле 2016 года в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В условиях внутренней борьбы, обнищания и раздражения населения из-за пандемии у властей обеих стран, Армении и Азербайджана, возникает соблазн использовать любой повод для внутриполитической консолидации. Вероятно, это также одна из причин раскрутки инцидента, который, на наш взгляд, поначалу не выглядел как заблаговременно спланированная акция.

Но теперь дело может приобрести более серьезный оборот. Мы отмечаем явную попытку подлить масла в огонь со стороны Турции, чье отношение к Армении слишком хорошо известно. Мы категорически отвергаем попытки взвинтить напряжение, с какой бы стороны они не исходили. В этом отношении безусловным чемпионом на данный момент следует признать официальных лиц Азербайджана, публично обсуждающих возможность атаки на Армянскую атомную электростанцию.

Мы не сомневаемся, что в случае нарастания реальной угрозы и вооруженного нападения на Армению, Россия и другие члены Договора о коллективной безопасности, выполняя свои обязательства, должны будут защищать территорию Армении как свою. Но мы против такого развития событий и сценариев, способных привести весь регион к апокалипсису.

Призываем Армению и Азербайджан к немедленному прекращению военных действий, обмена угрозами и началу мирных переговоров. Убеждены, что Еревану и Баку пора всерьез задуматься о дальнейшем мирном сосуществовании и от пустых разговоров перейти к конкретным шагам по урегулированию двусторонних отношений».

ИА REGNUM напоминает, что Международный российско-армянский «Лазаревский клуб» создан в 2018 году по инициативе депутата Государственной думы России, директора Института стран СНГ Константина Затулина и ряда известных политиков и предпринимателей, общественных деятелей, ученых, журналистов и мастеров культуры России и Армении.

Клуб носит имя прославленной семьи армянских меценатов Лазаревых, основавших в XIX веке Институт восточных языков — предтечу МГИМО. Целью Клуба является упрочение взаимного доверия и союзнического взаимодействия народов России и Армении путем неформального и свободного обмена мнениями между представителями гражданских обществ наших стран по самым значимым темам актуальной повестки.

С конца 2018 года Клуб провел в Москве и Ереване три крупные тематические сессии, обсудив вопросы обороны и безопасности в Кавказском регионе, экономики, предпринимательства и привлечения инвестиций, а также взаимодействия СМИ России и Армении в формировании союзнических отношений и положительного образа двух стран. Клуб также занимается благотворительной, просветительской и издательской деятельностью.