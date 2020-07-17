Пномпень, , 20:54 — REGNUM Тесты на коронавирус у двух прибывших в Камбоджу американских дипломатов дали положительный результат, пишет 17 июля Khmer Times.

Эти люди, по данным минздрава, приехали в Камбоджу несколько дней назад. Вирус был выявлен у новых сотрудников американского посольства по время их нахождения в карантине.

Напомним, в Камбодже общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 171, причём за последние сутки было выявлено пять заболевших (американцы — среди них).

133 человека в стране поправились, продолжают лечение от коронавирусной инфекции 38 человек. Летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Камбодже не зарегистрировано.

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