Женева, Швейцария, 17 июля 2020, 20:52 — REGNUM Команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не будет отправлена в Китай до конца июля, 17 июля сообщает пресс-центр ВОЗ.

Метро Ухани, 27 марта 2020 года
Метро Ухани, 27 марта 2020 года
Gov.cn

По словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, группа из двух представителей организации уже ведет работу в Китае, однако сбор более крупной миссии потребует дополнительного времени.

Представитель ВОЗ отметил, что организация в целом «очень довольна» уровнем сотрудничества со стороны китайских официальных лиц.

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