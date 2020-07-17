Женева, Швейцария, , 20:52 — REGNUM Команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не будет отправлена в Китай до конца июля, 17 июля сообщает пресс-центр ВОЗ.

Метро Ухани, 27 марта 2020 года Gov.cn

По словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, группа из двух представителей организации уже ведет работу в Китае, однако сбор более крупной миссии потребует дополнительного времени.

Представитель ВОЗ отметил, что организация в целом «очень довольна» уровнем сотрудничества со стороны китайских официальных лиц.

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