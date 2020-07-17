Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Компания Paradox Interactive приобрела ещё одну студию, занимающуюся разработкой видеоигр. Об этом 17 июля сообщил журнал PC Gamer.

На этот раз разработчик Stellaris купил компанию Iceflake Studios — создателя игры Surviving the Aftermath. Таким образом, Paradox Interactive довела количество своих внутренних студий до девяти.

Ранее, 3 июля 2020 года, ИА REGNUM сообщило, что Paradox Interactive, выпускающая игры преимущественно для платформы ПК, приобрела студию Playrion Game. Редакция PC Gamer тогда отметила, что компания тем самым подтвердила своё желание осваивать рынок мобильных игр.

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