Ижевск, , 20:48 — REGNUM В Удмуртии 89-летняя вдова участника Великой Отечественной войны пожаловалась на неполучение положенной к 75-летию годовщины Великой Победы выплаты в размере 75 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Митинг жителей г. Воткинска в связи с началом Великой Отечественной войны. 3 июля 1941 года © Центральный Госархив Удмуртии

Сотрудники пенсионного фонда отказали женщине в назначении выплаты, пояснив, что её супруг «не имел непосредственного отношения к событиям, происходившим в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов».

Между тем, супруг обратившейся имел статус ветерана — участника Великой Отечественной войны, поскольку принимал участие в ликвидации националистического подполья на территории бывших республик СССР.

Только после обращения в суд прокурора Сарапула женщина получила выплату к 75-й годовщине Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике федеральные выплаты в размере 75 тыс. рублей были назначены 2 223 ветеранам и инвалидам войны, выплаты в размере 50 тыс. рублей — 8 637 труженикам тыла. Кроме того, ветераны в Удмуртии получили региональные выплаты в размере 4 тыс. и 2 тыс. рублей соответственно.

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