Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Разработчики пошаговой стратегической игры Fae Tactics объявили, что её релиз состоится 31 июля 2020 года. Ролик с анонсом был опубликован 17 июля на YouTube-канале компании Humble Games.

Fae Tactics представляет собой «пиксельную» стратегическую и тактическую игру, выполненную в фэнтезийном сеттинге (мир, в котором происходит действие игры). Стоит отметить, что создатели игры явно вдохновлялись Final Fantasy Tactics и взяли какие-то элеметы из Pokemon.

Разработкой Fae Tactics занимается студия Endlessfluff Games. Она первые показала игру в июне 2020 года во время онлайн-мероприятия PC Gaming Show.

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