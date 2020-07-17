Барселона, Испания, 17 июля 2020, 20:35 — REGNUM Власти испанской Каталонии вернули часть «коронавирусных» ограничений в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в провинции, 17 июля сообщает агентство Associated Press.
По словам Вержес, правительство не хочет возвращаться к полной блокировке, но просит граждан соблюдать все ограничения и рекомендации.
В провинции с населением около четырех миллионов человек снова запрещены собрания численностью более десяти человек, гражданам рекомендовано находиться дома.
Спортивные и массовые мероприятия в Каталонии также приостанавливаются. Однако музеи Барселоны и некоторые другие культурные заведения продолжат работать.
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