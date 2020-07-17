Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Четыре гражданина Китая и одна китайская компания подпали под американские санкции «за распространение наркотиков» в США, сообщили 17 июля в минфине Штатов.

Эти люди заочно обвиняются в том, что они способствовали распространению в США опиоидных синтетических наркотиков.

По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, эти люди и компания, с которой они связаны, стали причиной «ужасной разрухи среди общин по всей Америке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон наращивает санкционное давление на Китай. Так, американское руководство объявляло, что не исключает запрет на въезд в Штаты членам Компартии Китая.

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