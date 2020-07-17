Шумиха, Курганская область, 17 июля 2020, 20:12 — REGNUM Власти Курганской области планируют полностью восстановить водоснабжение в Шумихе 24−25 июля. Об этом заявил заместитель главы региона Анатолий Воробьев 17 июля.
Напомним, в Шумихе в ночь с 10 на 11 июля произошла крупная коммунальная авария: вышли из строя насосы четырёх скважин, которые подавали воду на верхние этажи 50 домов. Горадминистрация Шумихи и МУП «Городские коммунальные сети» не предприняли достаточных мер для оперативного решения проблемы, отметил Анатолий Воробьёв.
С 17 июля начнётся подача воды по графику на центральную часть города и микрорайон Западный. В остальные части города организован системный подвоз воды жителям многоквартирных домов с 18:00 до 20:00 часов. С частным сектором работают по заявкам — на сегодняшний день есть шесть заявок, 16 июля было четыре заявки. На четвертый и пятый этажи для людей с ограниченными возможностями здоровья и для пенсионеров организована доставка питьевой воды до квартиры.
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