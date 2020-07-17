Шумиха, Курганская область, , 20:12 — REGNUM Власти Курганской области планируют полностью восстановить водоснабжение в Шумихе 24−25 июля. Об этом заявил заместитель главы региона Анатолий Воробьев 17 июля.

Напомним, в Шумихе в ночь с 10 на 11 июля произошла крупная коммунальная авария: вышли из строя насосы четырёх скважин, которые подавали воду на верхние этажи 50 домов. Горадминистрация Шумихи и МУП «Городские коммунальные сети» не предприняли достаточных мер для оперативного решения проблемы, отметил Анатолий Воробьёв.

«Мы ожидаем поставку насосов из города Ливны 23 июля и с учётом монтажа, который будем проводить в круглосуточном режиме, окончательный срок работ — это 24−25 июля. Прикладываем максимум усилий для того, чтобы сократить срок доставки», — сообщил Анатолий Воробьев.

С 17 июля начнётся подача воды по графику на центральную часть города и микрорайон Западный. В остальные части города организован системный подвоз воды жителям многоквартирных домов с 18:00 до 20:00 часов. С частным сектором работают по заявкам — на сегодняшний день есть шесть заявок, 16 июля было четыре заявки. На четвертый и пятый этажи для людей с ограниченными возможностями здоровья и для пенсионеров организована доставка питьевой воды до квартиры.

«Эта ситуация, безусловно, ненормальная. По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова мы принимаем в этой ситуации непосредственное личное участие и на месте все контролируем», — добавил Анатолий Воробьев.

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