Оренбург, , 20:12 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Коронавирусный режим продлен по 2 августа.

Согласно указу в торговые залы, общественный транспорт и такси не допускаются граждане без средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).

Целый блок в документе посвящен правилам работы рынков. Управляющие рынками компании обязаны обеспечивать ежедневный входной фильтр с термометрией работников и продавцов; наличие в общедоступных местах антисептических средств для обработки рук (в том числе на входе и выходе с территорий рынков, павильонов); осуществлять контроль нахождения на территориях рынков граждан исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках). Уборка территории рынков должна проводиться ежедневно с дезинфекцией дверных ручек и дверей, часто используемых предметов, торговых мест, прилавков и мест общего пользования. Дважды в неделю территорию должны дезинфицировать полностью: основные и подсобные помещения, торговые места, прилавки, столы, инвентарь, места общего пользования.

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