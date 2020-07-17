Нижний Новгород, , 20:02 — REGNUM В Нижегородской области началась проверка всех посадочных площадок и аэродромов в связи с падением самолета Ан-2 в Большеболдинском районе, — сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, легкомоторный самолет, который использовался для авиационно-химических работ, упал возле деревни Кистенево 13 июля.

Один из членов экипажа погиб на месте, второй скончался спустя два дня в ожоговом центре. По факту крушения возбуждено уголовное дело. По версии следствия, самолет зацепился за провода.

Нижегородская транспортная прокуратура также проверяет соблюдение закона при использовании легкой авиации для сельскохозяйственных химических работ.