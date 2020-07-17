Вашингтон, , 19:34 — REGNUM Известный стример Dr Disrespect (Гай Бэйм), аккаунт которого недавно навсегда заблокировал сервис онлайн-трансляция Twitch, заявил, что он подумывает подать на руководство платформы в суд. Интервью с ним было опубликовано 17 июля в журнале PC Gamer.

Стоит отметить, что когда Бэйму Задали вопрос о причинах блокировки, его менеджер быстро «свернул» эту тему.

«Мы не знаем, почему Twitch заблокировал его, не были зарегистрированы никакие официальные предупреждения или замечания», — сказал представитель стримера, добавив: это всё, что позволяет говорить Dr Disrespect по поводу произошедшего текущая юридическая позиция.

Dr Disrespect 16 июля 2020 года впервые после блокировки выложил на своей странице в Twitter странное видео, в котором он снялся на фоне спортивной машины. С момента публикации ролик собрал более 6,4 млн просмотров.

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