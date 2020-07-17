Баку, , 19:33 — REGNUM Власти Азербайджана продлили карантинный режим из-за коронавируса. Об этом 17 июля сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

«Особый карантинный режим по стране продлен до 00:00 31 августа 2020 года», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что решение было принято в соответствии с анализом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Азербайджане выявлено 26 636 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался 341 человек. Выздоровели — 17 805.

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