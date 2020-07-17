Рим, , 19:29 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 17 июля, в Италии умерли 35 028 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 11 (днем ранее — на 20), сообщили журналистам в министерства здравоохранения.

Выздоровели 196 483 человека, за день этот показатель увеличился на 237 (днем ранее — на 230).

Число подтвержденных носителей выросло на 233 (днем ранее — на 230). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 243 967. В настоящее время заражены 12 456 человека — на 17 меньше, чем днем ранее.