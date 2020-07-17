Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за недостаточность мер по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью изданию The Hill.

По словам Цукерберга, власти США оказались заметно менее эффективными в борьбе с коронавирусом, чем власти других стран.

«На данном этапе понятно, что траектория (развития ситуации с коронавирусом) в США значительно хуже, чем во многих других странах, и что наша администрация была значительно менее эффективна, чем другие, в урегулировании этой проблемы», — сказал Цукерберг.

Он подчеркнул, что при своевременных и адекватных мерах столь резкого роста числа зараженных в США можно было избежать. Кроме того, он констатировал, что в США до сих пор нет надежной системы тестирования на коронавирус.

«И очень жаль, что у нас по-прежнему нет эффективной системы тестирования», — добавил он.