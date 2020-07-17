Токио, , 19:23 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом подошло вплотную в Японии к 25 тыс., сообщает 17 июля телеканал NHK.

По данным местных властей, по итогам последних суток коронавирус был выявлен еще у 595 человек.

Общее число зараженных в стране составило 24 964.

Отмечено, что более половины новых случаев заражения коронавирусом отмечено в Токио.

При этом в общую статистику не включаются случаи заражения на военных базах США, расположенных на территории Японии.

Правительство Японии уже просило американскую сторону провести тестирование всех военнослужащих на этих базах.

На сегодняшний день Японии от COVID-19 скончались 998 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 13,57 млн случаев заражения коронавирусом, а также более 584 тыс. человек умерли от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль снова ограничивает работу ресторанов и спортивных залов