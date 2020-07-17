Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Белый дом направил властям 18 американских штатов рекомендацию вернуть более строгие ограничительные меры по коронавирусу из-за возрастающего числа новых случаев заражения, передаёт 17 июля The Daily Beast.

По информации издания, речь идёт о штатах Айдахо, Айова, Алабама, Аризона, Арканзас, Джорджия, Калифорния, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Невада, Оклахома, Северная и Южная Каролина, Теннесси, Техас, Флорида и Юта.

Как сообщается, за минувшую неделю число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в этих штатах превысило 100 человек на 100 тысяч населения.

Всего, по последним данным, на территории США зафиксировано более 3,5 млн инфицированных коронавирусом, скончались 138 тысяч пациентов с COVID-19.