Иерусалим, , 18:59 — REGNUM Власти Израиля из-за второй волны эпидемии коронавируса вновь были вынуждены ввести ограничения на работу спортивных залов и ресторанов. Соответствующее заявление опубликовано сегодня, 17 июля, на сайте канцелярии премьер-министра Израиля.

Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало вернуться к ряду ограничений. Правительство утвердило план введения ограничений с 17 июля. В частности, из-за ограничений будут закрыты спортивные залы и танцевальные студии. Исключения будут сделаны для профессиональных спортсменов, которые смогут проводить тренировки, несмотря на введенные ограничения.

Что касается ресторанов и кафе, то они смогут продолжить работу, однако при условии, что будут допускать заполнение сидячих мест не более чем на 35%. Приветствуется доставка и обслуживание посетителей навынос.

Среди других ограничений — запрет на работу ряда организаций в выходные дни: с 17:00 пятницы до 5:00 воскресенья. В этот период не будут работать непродовольственные магазины, торговые центры, рынки, парикмахерские, салоны красоты, библиотеки, зоопарки, живые уголки, музеи, выставочные залы, бассейны, туристические аттракционы и канатная дорога. Что касается аптек и продовольственных магазинов, то они будут работать без ограничений.