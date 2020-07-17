Москва, , 19:01 — REGNUM Туристический поток в столицу будет восстановлен в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, чьи слова приведены на портале mos.ru.

По его словам, в ближайшее время внутренний российский туристический поток будет меньше показателей аналогичного периода предыдущего года. Однако в течение нескольких месяцев он должен восстановиться, уверен глава столицы.

«Зарубежных туристов, к сожалению, намного будет меньше в этом году, это очевидно. Надеемся, что взаимные туристические потоки осенью-зимой начнут восстанавливаться. Конечно, без туристов уже трудно представить наш город», — заявил Собянин.

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