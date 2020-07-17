Москва, 17 июля 2020, 18:54 — REGNUM Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» готовится начать производство оксфордской вакцины от коронавируса, сообщил 17 июля глава совета директоров и основатель компании «Р-Фарм» Алексей Репик в эфире телеканала «Россия 24».
Производство вакцины будет налажено по договоренности с компанией AstraZeneca.
«Мы это свое намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности «Р-Фарм» для реализации проекта», — сказал Алексей Репик.
При этом он пояснил, что «Р-Фарм» будет также производить вакцину для экспортных поставок в несколько десятков стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России проводятся клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, официальная регистрация российской вакцины может произойти в середине августа текущего года.
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