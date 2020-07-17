Кострома, 17 июля 2020, 18:40 — REGNUM В посёлке Лесобаза Мантуровского района Костромской области после проверки прокуратуры начали ремонтировать жизненно важную дорогу, об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали местные жители.
Напомним, в начале июля жители Лесобазы написали костромским властям «письмо отчаяния», в котором попросили вернуть им закрытый фельдшерско-акушерский пункт и дороги. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. По результатам проверки выяснилось, что ФАП в населённом пункте на 400 жителей закрыли несколько лет назад, а единственная дорога, соединяющая посёлок с федеральной трассой Кострома — Шарья — Киров — Пермь, изрыта ямами и канавами.
Сроки, в которые «ямочная» работа на сельской дороге будет завершена, назвать ИА REGNUM в местной администрации затруднились. На поиске медика в фельдшерско-акушерский пункт будет настаивать Мантуровская межрайонная прокуратура. Сейчас специалисты готовят соответствующий иск в суд.
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