Кострома, , 18:40 — REGNUM В посёлке Лесобаза Мантуровского района Костромской области после проверки прокуратуры начали ремонтировать жизненно важную дорогу, об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали местные жители.

Дорога до посёлка Лесобаза

«Ямы начали засыпать асфальтовой крошкой. Надеемся, продержится хотя бы до весны», — прокомментировали ситуацию селяне.

Напомним, в начале июля жители Лесобазы написали костромским властям «письмо отчаяния», в котором попросили вернуть им закрытый фельдшерско-акушерский пункт и дороги. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. По результатам проверки выяснилось, что ФАП в населённом пункте на 400 жителей закрыли несколько лет назад, а единственная дорога, соединяющая посёлок с федеральной трассой Кострома — Шарья — Киров — Пермь, изрыта ямами и канавами.

«Все, видимо, «получили». В среду к нам приезжала врач, жаловалась людям, что вызывали к прокурору, будут искать нам медика в ФАП. Даже клуб с 15 июля будет работать через день, приедут с концертом! Теперь есть управа на работу нашей администрации! Вот только одно непонятно, почему государственных должностных лиц должен кто-то заставлять работать?» — добавили местные жители.

Сроки, в которые «ямочная» работа на сельской дороге будет завершена, назвать ИА REGNUM в местной администрации затруднились. На поиске медика в фельдшерско-акушерский пункт будет настаивать Мантуровская межрайонная прокуратура. Сейчас специалисты готовят соответствующий иск в суд.

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