Москва, , 18:36 — REGNUM Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 сможет приниматься всеми за исключением людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Об этом заявил 17 июля директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Будет, по всей видимости, исключение — это, естественно, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы», — приводит его слова РИА Новости.

Специалист отметил, что любая вакцинация представляет собой стресс для организма и может спровоцировать обострение хронических заболеваний, поэтому людям с такими болезнями следует проконсультироваться с врачом-иммунологом.

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