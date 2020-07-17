Нью-Дели, , 18:30 — REGNUM Правительство Индии разрешило двусторонние международные авиарейсы при наличии разрешений второй страны, 17 июля передает CNN.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури заявил на пресс-конференции, что власти намерены возобновить рейсы в США, Францию и Германию. Все рейсы, за исключением эвакуационных, не производились в Индии с 23 марта.

Отметим, в настоящий момент Индия переживает пик заболеваемости COVID-19, подтвержденное число случаев заболевания в стране уже превысило миллион, погибли от заболевания более 25 тыс. человек.

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