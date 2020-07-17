Москва, , 18:25 — REGNUM Объявленный в Москве уровень коллективного иммунитета к SARS-CoV-2 выглядит чрезвычайно оптимистичной оценкой. Об этом 17 июля заявил генеральный директор компании по разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков на телеканале «Россия 24».

«Я в эту цифру совершенно не верю. Потому что ещё недавние выборочные исследования, хотя и со смещённой выборкой — то есть это не совсем репрезентативная была выборка, — они тем не менее показали данные в 21%. И тут же цифра в 60%!» — заявил Крючков.

По его мнению, информацию могли неверно истолковать — вероятно, речь идёт об антителах плюс Т-специфических лимфоцитах.

«То есть гуморальный и клеточный звенья иммунитета вместе. Но 60% — это не расчётная, не полученная эмпирически величина в исследовании. Это некая гипотетическая история, когда на основе известных данных по распространённости антител, иммуноглобулина G — берётся 21% или около того, умножается примерно на три», — указал он.

«Поскольку считается, по некоторым мнениям экспертов, что количество людей, имеющих Т-специфические лимфоциты, в три раза превышает количество людей, имеющих иммуноглобулин G, с чем я тоже не согласен совершенно, и это исследование не подтверждается — выводится таким образом эта цифра 60%», — пояснил иммунолог.

Тем не менее, по другим, альтернативным расчётам уровень коллективного иммунитета, который будет достигнут к осени 2020 года, всё-таки также получается достаточно высоким.

«Сегодня, по последним данным, с учётом тех моделей, что сейчас строятся, этот уровень составляет 43−60%», — отметил Крючков.

17 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице России 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, что сопоставимо с аналогичным уровнем для Нью-Йорка.