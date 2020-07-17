Москва, , 18:17 — REGNUM Высокая доля переболевших коронавирусной инфекцией и иммуных к ней граждан в Москве говорит о том, что новая волна коронавируса пройдёт умереннее, чем первая. Об этом 17 июля заявил академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, доктор биологических наук Виталий Зверев на телеканале «Россия 24».

«Похоже, что этот COVID-19 не страшнее, чем грипп. То, что 60% москвичей имеют антитела, — это уже хорошо. Сколько они будут сохранены? Никто не знает. Но тем не менее всё равно кто-то будет болеть — эти 60% всё равно будут только увеличиваться, будет увеличиваться этот процент. А это значит, что и заболевших будет меньше, потому что вирус, попадая в такую популяцию, не будет так быстро распространяться», — заявил Зверев.

17 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице России 60% жителей обладают коллективным иммунитетом к коронавирусу, что сопоставимо с аналогичным уровнем для Нью-Йорка.

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