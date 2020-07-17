Москва, , 18:14 — REGNUM Большая доля переболевших коронавирусной инфекцией нового типа граждан в Москве говорит о том, что эта болезнь не так опасна, как думали сначала. Об этом 17 июля заявил академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, доктор биологических наук Виталий Зверев на телеканале «Россия 24».

«То, что много людей переболело, — это говорит, прежде всего, о том, что заболевание не такое уж и страшное, и не надо так бояться, переживать по поводу второй, третьей, четвёртой волны», — заявил Зверев.

«Никуда эта инфекция из нашей популяции не денется. Люди будут болеть постоянно, каждый день будут регистрироваться случаи — много ли, мало ли, в разные периоды, зимой-осенью побольше, летом будет поменьше. Надо к этому привыкнуть и жить, как мы живём с другими респираторными инфекциями», — указал он.

17 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице России 60% жителей обладают коллективным иммунитетом к коронавирусу, что сопоставимо с аналогичным уровнем для Нью-Йорка.