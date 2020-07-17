Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM После снятия с 20 июня запрета на работу сезонных объектов общественного питания Санкт-Петербурга порядка 1100 организаций общественного питания получили уникальный QR-код, без которого невозможно приступить к работе. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе администрации города.

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На сегодняшний день возобновили работу 600 сезонных летних кафе. Еще около 500 ресторанов получили по упрощенной форме разрешение разместить уличную мебель и обслуживать посетителей в новом для себя формате, большинство из них располагаются в центре города, в Выборгском, Калининском и Московском районах.

«К работе в этих организациях смогли приступить, по предварительным оценкам, более 12 тысяч сотрудников», — уточнили в администрации.

В настоящее время в городских предприятиях общепита открыто порядка 1500 вакансий для поваров, шеф-поваров, поваров китайской и другой национальной кухни. Также в этой сфере на рынке труда востребованы инженеры-технологи, менеджеры общественного питания, программисты, официанты, пекари и кондитеры, администраторы зала, мойщики посуды и уборщики.

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