Екатеринбург, 17 июля 2020, 18:36 — REGNUM В Екатеринбурге 17 июля состоялся «царский» крестный ход. Он собрал порядка 10 тысяч человек, сообщает екатеринбургская епархия.

Крестный ход на подходе к Ганиной Яме
Крестный ход на подходе к Ганиной Яме
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови
Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие прикасаются к святыням
Верующие прикасаются к святыням
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

Участники акции стартовали у Храма-на-Крови в центре Екатеринбурга. К утру они дошли до Ганиной ямы, где находится мужской монастырь. В путь они отправились после ночной божественной литургии.

Верующие прикасаются к святыням
Верующие прикасаются к святыням
Верующие прикасаются к святыням
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие прикасаются к святыням
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие у монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие у монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие у монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие у монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие у монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие у поклонного креста в монастыре святых Царственных страстотерпцев
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие у поклонного креста в монастыре святых Царственных страстотерпцев
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие у поклонного креста в монастыре святых Царственных страстотерпцев
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие у поклонного креста в монастыре святых Царственных страстотерпцев
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие у поклонного креста в монастыре святых Царственных страстотерпцев
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие у поклонного креста в монастыре святых Царственных страстотерпцев
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Верующие у поклонного креста в монастыре святых Царственных страстотерпцев
Верующие у поклонного креста в монастыре святых Царственных страстотерпцев
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Во время Божественной литургии
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Во время Божественной литургии
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Во время Божественной литургии
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Во время Божественной литургии
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Во время Божественной литургии
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Во время Божественной литургии
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Во время Божественной литургии
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Во время Божественной литургии
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Во время молебна на Ганиной Яме
Крестный ход на подходе к Ганиной Яме
Во время молебна на Ганиной Яме
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Крестный ход на подходе к Ганиной Яме
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Крестный ход на подходе к Ганиной Яме
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Крестный ход на подходе к Ганиной Яме
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Крестный ход на подходе к Ганиной Яме
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Крестный ход на подходе к Ганиной Яме
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Крестный ход на подходе к Ганиной Яме
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Крестный ход на территории Ганиной Ямы
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Молебен
Молебен
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
На подходе к монастырю верующим выдавали маски
На подходе к монастырю верующим выдавали маски
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
На подходе к монастырю верующим выдавали маски
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
На подходе к монастырю верующим выдавали маски
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
На подходе к монастырю верующим выдавали маски
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
На подходе к монастырю верующим выдавали маски
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
На подходе к монастырю верующим выдавали маски
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
На подходе к монастырю верующим выдавали маски
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Отдыхающие паломники
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Паломники у входа в монастырь
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Раздача масок перед храмом
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Паломники отдыхают после крестного хода
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Паломники отдыхают после крестного хода
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Паломники отдыхают после крестного хода
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
Паломники отдыхают после крестного хода
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

Шествие прошло по маршруту, которым 17 июля 1918 года провезли тела бывшего императора Николая Романова, членов его семьи и слуг. В связи с пандемией коронавируса участникам мероприятия было рекомендовано соблюдать санитарную дистанцию и быть в масках. Впрочем, этому призыву вняли далеко не все.