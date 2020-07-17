Екатеринбург, 17 июля 2020, 18:36 — REGNUM В Екатеринбурге 17 июля состоялся «царский» крестный ход. Он собрал порядка 10 тысяч человек, сообщает екатеринбургская епархия.
Участники акции стартовали у Храма-на-Крови в центре Екатеринбурга. К утру они дошли до Ганиной ямы, где находится мужской монастырь. В путь они отправились после ночной божественной литургии.
Шествие прошло по маршруту, которым 17 июля 1918 года провезли тела бывшего императора Николая Романова, членов его семьи и слуг. В связи с пандемией коронавируса участникам мероприятия было рекомендовано соблюдать санитарную дистанцию и быть в масках. Впрочем, этому призыву вняли далеко не все.