Москва, , 17:52 — REGNUM Пока что наука не располагает достоверными сведениями о повторном заражении коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 17 июля заявил академик РАН, доктор биологических наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев на телеканале «Россия 24».

«Важно, какой продолжительности будет иммунитет — никто пока не знает. Эти случаи повторного заражения, они все, что были, были недостоверны. Здесь тоже может быть из-за неправильной диагностики — потому что ведь во времена ковида был и грипп, и ряд других респираторных инфекций, которые никто не диагностировал. Но они никуда не делись. А для всех был один ковид», — заявил Зверев.

17 июля терапевт Д. Клэй Акерли из Вашингтона, США заявил о возможном факте повторного заражения коронавирусной инфекцией. В частности, сообщается о 50-летнем пациенте, который переболел дважды с разницей в три месяца.