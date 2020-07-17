Орел, , 17:50 — REGNUM Отец губернатора Орловской области Андрея Клычкова Евгений Владимирович Клычков скончался, об этом сообщило 17 июля издание «Орёлтаймс».

Евгений Клычков закончил Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Занимал должность первого секретаря Центрального райкома ВЛКСМ Калининграда, также работал помощником капитана по производству на судах флота рыбной промышленности, на Калининградской базе экспедиционного лова.

С 2003 года руководил Калининградской региональной общественной организации «Некоммерческое партнёрство взаимных отношений страхователей».