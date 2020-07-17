Москва, , 17:46 — REGNUM Заявления о 60% жителей Москвы, обладающих иммунитетом к COVID-19, выглядят по меньшей мере неожиданными. Об этом 17 июля заявил академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета доктор биологических наук Виталий Зверев на телеканале «Россия 24».

Пожилой мужчина в медицинской маске Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

«Я, честно говоря, не знаю, откуда эти 60% взялись. Это очень хорошая цифра, я думал, что всё-таки поменьше людей имеет иммунитет. Но опять же — что имеется в виду? Если имеется в виду наличие антител, то это только часть иммунитета. Есть ещё клеточный иммунитет. Поэтому эти цифры меня радуют очень, конечно, но и немножко напрягают», — заявил Зверев.

17 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице России 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, что сопоставимо с аналогичным уровнем для Нью-Йорка.