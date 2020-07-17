Лиссабон, , 17:42 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило в Португалии 48 тыс., сообщает 17 июля минздрав страны.

К такому выводу ведомство пришло после того как за последние сутки в стране было установлено 312 новых случаев заражения и три смерти от COVID-19.

По последним данным минздрава Португалии, в общей сложности в стране заражены коронавирусом 48 077 человек, число умерших от COVID-19 составило 1682. Вылечившимися признаны 35 150 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально признала вспышку коронавируса пандемией.

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