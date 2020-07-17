Великий Новгород, , 17:40 — REGNUM В Новгородской области полным ходом идет подготовка к приему детей в оздоровительные лагеря региона. Первая смена стартует в четырех учреждениях 1 августа. Об этом 17 июля во время заседания оперативного штаба заявил глава региона Андрей Никитин.

В настоящий момент ведется подготовка четырех детских оздоровительных лагерей: Гверстянец, Олимпиец, Парус и Волынь.

«Загрузка лагерей возможна лишь на 50% с учетом всех требований Роспотребнадзора», — отметил глава региона.

Первая смена начнет свою работу с 1 августа — это 470 мест.

Кроме того, откроются три санатория: Валдайский областной санаторий «Загорье» на 50 мест, Детский санаторий «Тёсово-2» на 50 мест и Новгородский детский санаторий «Ромашка» на 30 мест.