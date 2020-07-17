Токио, , 17:37 — REGNUM Nintendo зарегистрировала в соцсети Twitter аккаунт, который имеет отношение к классическому футуристическому гоночному симулятору F-Zero. Об этом 17 июля сообщил портал VideoGamesChronicle.

Издание отметило, что Twitter-аккаунт @FZeroJP был зарегистрирован ещё в марте 2020 года. Примечатеьным является то, что страница была создана пользователем, который ранее создавал аккаунты франшиз Smash Bros, Splatoon и Super Mario Bros. Исходя из этого фанаты сделали вывод, что Nintendo может работать над новой игрой F-Zero для портативной консоли Switch.

Оригинальная игра F-Zero была выпущена для консоли Super Nintendo Entertainment System в 1990 году. Впоследствии Nintendo выпустила несколько сиквелов для последующих консолей.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты нашли Twitter-аккаунт, связанный с 35-летием игры Super Mario Bros