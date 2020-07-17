Великий Новгород, , 17:35 — REGNUM Новгородская область на безвозмездной основе от Москвы получит медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты на общую стоимость 500 млн рублей. Об этом 17 июля во время заседания оперативного штаба заявил глава региона Андрей Никитин.

Как отметил губернатор области, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, правительство столицы на безвозмездной основе передает региону 500 тысяч костюмов с биологической защитой типа «Тайвек», 500 тысяч защитных масок, столько же пар перчаток и 60 неинвазивных аппаратов ИВЛ.

«Стоимость этого оборудования — полмиллиарда рублей. Для сравнения, примерно столько же денег выделено на строительство школы в Малой Вишере», — сказал Никитин.

Он отметил, что оборудование прибудет в регион на 23 фурах. Первые машины приедут уже 19 июля. Оборудование и средства защиты поступят на баланс министерства здравоохранения области. Это позволит существенно сократить расходы областного бюджета.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 3489 случаев заболевания. На этой неделе отмечается стабилизация, подчеркнула главный санитарный врач региона Елена Никифорова. За последние сутки официально подтверждено 19 случаев заражения.

«Темп прироста за сутки на этой неделе составляет 0,5−0,6%. Крупных очагов зарегистрировано не было. В основном, отмечаются бессимптомные формы. Но немного выросло количество среднетяжелых форм», — сообщила Никифорова, добавив, что в среднем делается 831 тест в сутки.

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