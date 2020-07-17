Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Петербуржцы смогут насладиться теплом только в ближайшие выходные. Об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, 18−19 июля погоду начнет определять антициклон, облака с запада Ленинградской области почти ушли, так что воздух прогревается до 24 градусов. На востоке немного прохладнее.

В выходные будет стоять сухая солнечная погода с температурой воздуха до 27 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 10−15 градусов тепла.

В воскресенье стоит ждать небольших кратковременных осадков.

«В Ленобласти днём ожидается 22−27 градусов, в Петербурге — 24−26 градусов, ветер ослабеет и в выходные дни будет слабым», — цитирует Колесова телеканал «78».

Такая погода будет держаться до 22 июля, но пойдут дожди, а с 23−24 июля придёт циклон и погода значительно испортится, ветер усилится до 20 м/с.