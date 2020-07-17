Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге на строительной площадки «Лахта-центра» бастовали рабочие. Большинство рабочих — граждане Узбекистана. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Несколько сотен рабочих устроили забастовку на стройплощадке «Лахта-центра», требуя заработной платы за весенние месяцы. Генеральный подрядчик стройки Renaissance Construction заявил, что рабочие якобы требуют выплат, выходящих за пределы трудовых договоров. Тем не менее руководство компании с участием консула Узбекистана в Санкт-Петербурге начало переговоры, чтобы урегулировать проблему.

Вскоре большинство бастующих вернулось к работе. Переговоры с представителями бастующих продолжаются.

Напомним, что «Лахта-центр» — это многофункциональный общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге. Общая площадь комплекса превышает 13 га. Ядро комплекса — это 87-этажный небоскреб «Лахта-центр», который является самым высоким зданием в Европе.