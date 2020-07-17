Брюссель, , 17:21 — REGNUM Наиболее вероятными поставщиками вакцины от коронавируса для Евросоюза являются компании Johnson & Johnson и Sanofi, 17 июля сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, уже во второй половине 2021 года французская Sanofi в сотрудничестве с британской GlaxoSmithKline планирует поставить ЕС около 300 млн доз вакцины.

Американский фармацевтический гигант Johnson & Johnson может получить заказ примерно на 200 млн доз вакцины от COVID-19. Другим американским производителем экспериментальной вакцины может стать Moderna.

Немецкая биотехнологическая компания BioNtech разрабатывает потенциальную вакцину против COVID-19 в сотрудничестве с еще одним фармацевтическим гигантом США, компанией Pfizer, и обещает до 100 млн доз вакцины.

Еще одним разработчиком вакцины, с которым ведет переговоры Евросоюз, является CureVac из Германии. Однако главным поставщиком до сих пор считается AstraZeneca, ещё в июне заключившая предварительное соглашение на поставку 400 млн доз вакцины.

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