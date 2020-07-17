Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Камеры фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга (федеральная дорога А-118) начнут фиксировать нарушения скоростного режима на участках дорожных работ, чтобы сократить число ДТП. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Начиная с 18 июля 2020 года на участках производства дорожных работ на КАД Санкт-Петербурга планируется настроить работу камер фиксации нарушений ПДД с учетом действующих временных схем движения и требований временных дорожных знаков. Это сделано для того, чтобы сократить количество ДТП с пострадавшими и летальными исходами.

«Как правило, на всех участках, где выполняются дорожные работы в рамках заключенных государственных контрактов, скоростной режим временно ограничен до 50 км/ч. Так называемый нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. На весь период производства работ камеры будут настроены на фиксацию нарушений установленного скоростного режима», — пояснили в ведомстве.

Отметим, КАД Санкт-Петербурга является автомагистралью, где разрешенная скорость составляет 110 км/ч. Однако во время ремонта участков дорог устанавливаются ограничения до 50 км/ч, которое зачастую нарушается.

Только с начала года по 30 июня 2020 на участках производства работ на КАД зафиксировано 15 ДТП с пострадавшими, в которых 14 человек получили травмы, шесть человек погибло. Как правило, причиной становилась как раз невнимательность водителей, нарушение скоростного режима.

«Решение временном изменении режима работы камер принято в целях повышения безопасности на КАД, уровня дисциплины водителей и предотвращения ДТП в местах производства работ. Предупреждения об изменении работы камер будут выведены на табло переменной информации», — отметили в Упрдор.